16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico en Salta
Golpe al narcotráfico
Eleccion en Morillo
Rugby
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta
Procesión náutica
Clima en Salta
Los Pumas
Deportes

Tremenda remontada: Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

Con una remontada memorable en el complemento, Los Pumas dieron vuelta un 0-21, vencieron 33 a 24 a Escocia en el Scottish Gas Murrayfield y cortaron una racha de 15 años sin triunfos en Edimburgo. Con cinco tries en el segundo tiempo y cambios clave de Felipe Contepomi, el seleccionado argentino cerró una gira perfecta en Europa y se ilusiona de cara al Mundial 2027.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 16:32
Los Pumas dieron vuelta un partido muy trabado en el segundo tiempo y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edinburgo en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre.

Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, Los Pumas se despertaron en el segundo tiempo y cosecharon otro triunfo pensando en el Mundial 2027. El equipo argentino no ganaba en suelo escoces desde noviembre de 2009, cuando obtuvo un trabajado triunfo por 9 a 6.

El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución.

El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y a realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Picardo cerró el marcador a los 78.

Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final. El seleccionado argentino, que venía de superar a Gales por 52 a 28, quedó con dos victorias en la gira y ahora apuntará al cierre ante Inglaterra el próximo domingo en Twickenham a las 13.10 hora argentina.

