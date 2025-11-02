VIDEO. Impactante accidente en el Top Race: un auto terminó en la tribuna del autódromo

El cordobés Luis Gastaldi protagonizó un impresionante accidente durante la final del Top Race en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Su vehículo atravesó el muro de contención y se estrelló contra la tribuna. Milagrosamente, salió ileso.

No fue el regreso soñado para Luis Gastaldi. El piloto de General Deheza (Córdoba) volvía a competir en el Top Race después de más de un año de ausencia, pero su retorno terminó en un espectacular accidente que dejó imágenes estremecedoras.

A falta de 18 minutos para el final de la carrera, el Toyota Corolla del LG Racing se despistó en la última curva antes del ingreso a la recta principal, perdió estabilidad al tomar el badén y voló por los aires, traspasando el muro de contención y aterrizando en la zona de la tribuna del autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“Milagrosamente, salió ileso”

El impacto fue tan violento que uno de los neumáticos salió despedido y cayó en la pista de karting contigua, donde se disputaba una competencia de la categoría IAME. Pese a la gravedad del accidente y al estado en que quedó el vehículo, Gastaldi resultó ileso, generando alivio entre los asistentes y en su equipo.

“Fue un verdadero milagro. Cuando vimos cómo quedó el auto, todos pensamos lo peor”, comentaron testigos del siniestro, que rápidamente se viralizó en las redes sociales con videos del momento exacto del impacto.

El accidente obligó a la intervención del auto de seguridad y a la neutralización de la carrera, que formaba parte de la octava fecha del campeonato.

Otro accidente en el mismo lugar

Solo dos minutos antes, Adrián Hamze también había sufrido un fuerte despiste en la misma curva, tras tocar el piano interno. Su auto salió volando y terminó junto al de Gastaldi, lo que evidencia las dificultades que presentó ese sector del circuito porteño durante la jornada.

La carrera siguió entre tensión y definiciones

Tras el relanzamiento, Diego Verriello se impuso en una ajustada pelea con Emiliano Stang, quien había largado desde la pole position. Verriello, que venía de consagrarse en el Top Race Series, aprovechó el reinicio tras el accidente para superar a Stang y quedarse con la victoria.

Norberto Grosso finalizó segundo, mientras que Leonel Pernía completó el podio. El entrerriano Stang, en tanto, no logró mantener el ritmo y se quedó fuera de los primeros tres lugares.