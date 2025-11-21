Rosario Central campeón: ¿quiénes hubieran ganado la Liga Tabla Anual entre 1968 y 2024?

inicia sesión o regístrate.
La sorpresiva consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual reactivó un debate histórico en el fútbol argentino: ¿quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa?
La reconstrucción histórica de los torneos, sumando los puntos de las ligas y torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país.
El palmarés de la regularidad: cuántos títulos suma cada club (1968-2024)
La reconstrucción histórica de 56 temporadas por el criterio de mayor cantidad de puntos anuales arroja el siguiente palmarés de campeones de la regularidad:tVi3ug
- River Plate: 17 títulos
- Boca Juniors: 13 títulos
- Vélez Sarsfield: 7 títulos
- Independiente: 3 títulos
- Racing Club: 2 títulos
- San Lorenzo: 2 títulos
- Ferro Carril Oeste: 2 títulos
- Estudiantes (LP): 2 títulos
- Newell's Old Boys: 2 títulos
- Argentinos Jrs: 1 título
- Unión (SF): 1 título
- Lanús: 1 título
- Rosario Central: 1 título (sin contar la consagración de 2025).
La lista de campeones históricos por puntos (1968 - 2024)
Este es el listado completo de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la Tabla Anual (mayor cantidad de puntos sumados en la temporada regular):
- 1968: San Lorenzo (Los Matadores).
- 1969: Boca Juniors
- 1970: River Plate
- 1971: Independiente
- 1972: San Lorenzo (Bicampeón).
- 1973: Huracán / River Plate (Empate técnico en sumatoria anual).
- 1974: Rosario Central
- 1975: River Plate
- 1976: River Plate
- 1977: River Plate
- 1978: Unión (SF) (Superó a los grandes).
- 1979: River Plate
- 1980: Argentinos Jrs (Con Diego Armando Maradona)
- 1981: Ferro Carril Oeste (Superó a Boca con 69).
- 1982: Estudiantes (LP)
- 1983: Independiente
- 1984: Ferro Carril Oeste
- 1985/86: River Plate (Inicio de temporada europea).
- 1987/88: Newell's Old Boys
- 1989/90: Independiente
- 1991: River Plate (Inicio de los Torneos Cortos).
- 1992: Boca Juniors
- 1993: Vélez Sarsfield
- 1994: River Plate
- 1995: Vélez Sarsfield
- 1996: Vélez Sarsfield
- 1997: River Plate (Récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura).
- 1998: Boca Juniors
- 1999: Boca Juniors
- 2000: River Plate
- 2001: River Plate
- 2002: River Plate
- 2003: Boca Juniors
- 2004: Vélez Sarsfield
- 2005: Boca Juniors
- 2006: Boca Juniors
- 2007: Boca Juniors
- 2008: Boca Juniors
- 2009: Vélez Sarsfield
- 2010: Estudiantes (LP)
- 2011: Boca Juniors
- 2012: Vélez Sarsfield
- 2013: Newell's Old Boys
- 2014: River Plate
- 2015: Boca Juniors
- 2016 (Transición): Lanús
- 2017: Boca Juniors
- 2018: Racing Club
- 2019: Racing Club / Boca Juniors (Empate técnico en año calendario).
- 2020: N/A (No hubo competencia anual completa por la Pandemia).
- 2021: River Plate (Primer campeón de la Tabla Anual oficial).
- 2022: Racing Club
- 2023: River Plate
- 2024: Vélez Sarsfield