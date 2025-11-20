Otra polémica en la AFA: le dieron un trofeo a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año... Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.

Todos los representantes del fútbol argentino dijeron “sí”

Según pudo conocer Agencia Noticias Argentinas, todos los presentes, los representantes de los clubes del fútbol argentino, votaron a favor del título de Rosario Central y de mantener el formato en el 2026.

El posteo de la Liga Profesional que confirmó la unanimidad

“Rosario Central campeón de Liga 2025. En la reunión de Comité Ejecutivo de la LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General”.

“También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025. Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun”.