"Teté" Quiroz seguirá al frente de gimnasia y tiro en la Primera Nacional 2026

Fernando “Teté” Quiroz continuará como director técnico de gimnasia y tiro en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Luego de una serie de encuentros con la comisión directiva, el entrenador dio el visto bueno para seguir al frente del equipo y en las próximas horas firmará su nuevo contrato.

Foto: Prensa de Gimnasia y Tiro

La decisión apunta a sostener la continuidad del proyecto deportivo, considerando el trabajo realizado durante la última temporada, el orden táctico logrado en el plantel y la identidad de juego que el equipo consolidó bajo su conducción.

Foto: Prensa de Gimnasia y Tiro

Desde la dirigencia del club se destacó la importancia de mantener la estabilidad en el cuerpo técnico, entendiendo que la continuidad de Quiroz permitirá afianzar lo hecho y avanzar sobre una base ya construida.