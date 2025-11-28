Contundente respaldo: la Conmebol ratificó a Claudio Tapia como representante ante la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó este viernes, de manera unánime, a Claudio Fabián Tapia como representante ante el consejo de la FIFA. La decisión se produjo en el marco de un Congreso Extraordinario realizado en Lima, Perú, y refuerza el respaldo político hacia el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien ocupa este cargo de manera interina desde mayo, tras la salida de Ednaldo Rodrigues de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El anuncio llega en un momento crucial para Tapia, en medio de una fuerte controversia en el fútbol argentino, generada por el polémico título entregado a Rosario Central al finalizar el Torneo Clausura, lo que desató un enfrentamiento con Estudiantes de La Plata. Este conflicto se enmarca en la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), cuyo avance está frenado por una medida cautelar de la Justicia. En este contexto, la ratificación de Tapia como representante de la Conmebol ante la FIFA tiene un fuerte impacto político, reafirmando su rol y liderazgo dentro del fútbol sudamericano.

El respaldo de la Conmebol, que reconoció la gestión de Tapia al frente de la AFA, también se extiende a su labor en la FIFA. Desde su llegada a la AFA en 2017, Tapia ha liderado la asociación durante una de las etapas más exitosas del fútbol argentino, incluida la conquista del Mundial de Qatar 2022. Además, su designación como vicepresidente 2° de la Conmebol y su regreso al cargo de representante ante la FIFA tras la salida de Rodrigues subrayan su peso dentro del fútbol mundial.

“Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL”, expresó Tapia en sus redes sociales, destacando el respaldo recibido tanto de la Conmebol como de la FIFA. El dirigente también subrayó que esta ratificación no solo es un reconocimiento a su gestión, sino también un triunfo institucional para el fútbol argentino y sudamericano.

Con esta ratificación, Tapia continuará trabajando para fortalecer y desarrollar el fútbol sudamericano, en un rol clave dentro del Consejo de la FIFA, el principal órgano de toma de decisiones entre los congresos de la institución. El dirigente de 58 años liderará el fútbol argentino en una nueva etapa, con la mira puesta en consolidar el crecimiento y la estabilidad del deporte en la región.