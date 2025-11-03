El newcom capacita en Salta en la previa de la última fecha del torneo 2025

Organizado por Asociación de Técnicos de Newcom Argentino (ATNA), el próximo 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo las jornadas de capacitación de la disciplina y estará encabezada por Pedro Di Napoli, director técnico nacional e internacional.



Las charlas efectuadas por el también presidente de ATNA-Córdoba se realizarán en las instalaciones del complejo deportivo Nicolás Vitale, en el barrio El Tribuno, y estarán dirigidas a todos los interesados.



Cabe destacar que las inscripciones se encuentran abiertas y podrán hacerse a través de María Silvia Ojeda, delegada salteña y miembro de la comisión nacional de Newcom, al teléfono 3874145568.

Pero lo cierto es que la capacitación estará dividida en dos jornadas.

El día 6 será de 9.00 a 12.00 horas y comprenderá neurociencias aplicadas al newcom y test evaluativos. Asimismo, de 12 a 18 horas se analizará lo referido a la planificación y el entrenamiento, la técnica, táctica y estrategia de la disciplina, la metodología del entrenamiento femenino, como asi también la estimulación cognitiva y motriz.



Por su parte, al otro día, de 9 a 12, se capacitará sobre reglamento explicado, habrá un parate para el almuerzo entre las 12 y las 14 y continuará, hasta horas 18, con el arbitraje por equipos.

Cierre del campeonato 2025

Cabe destacar que entre el 8 y 9 de noviembre próximo se llevará a cabo en nuestra ciudad la última fecha del Campeonato del NOA, en donde se definirá los campeones de las diferentes copas.

Del mismo participarán los equipos salteños de barrio San Carlos, Unión Unsa, Rebeldes y Vaqueros, que competirán con selecciones de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja o Catamarca, entre otros.