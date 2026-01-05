Reconocen a una subteniente del Ejército

La ciudad de San José de Metán rindió un emotivo reconocimiento a Yamila Trinidad Naranjo, quien se convirtió en la primera mujer metanense egresada del Ejército Argentino en la especialidad Artillería. La joven ostenta el grado de Subteniente y es además Licenciada en Conducción y Gestión Operativa, un logro que fue destacado como un hito para la comunidad.

El intendente José María Issa recibió a la flamante subteniente en un encuentro cargado de emoción, del que también participaron sus padres y su hermana, quienes acompañaron de cerca su formación y trayectoria. Durante el acto, el jefe comunal destacó el orgullo que representa para Metán contar con una joven que eligió el camino de la vocación militar y el servicio al país.

De la ceremonia participaron además la presidenta del Concejo Deliberante, María José Bernis, y la concejal Ana Sol García Mendoza, quienes resaltaron el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de Yamila, subrayando su rol como referente y ejemplo para las jóvenes metanenses que aspiran a desarrollar una carrera profesional en ámbitos tradicionalmente masculinizados.

En nombre de la Municipalidad de San José de Metán, se le hizo entrega de una placa de reconocimiento por su trayectoria y el logro alcanzado. En un gesto simbólico de gran valor institucional, la Subteniente Naranjo donó su medalla, la cual quedará exhibida en el Archivo Municipal, ubicado en la Casa Natal de Federico Gauffin de la Villa San José, el mismo espacio donde se realizó el acto.

"El camino de Yamila es un mensaje claro para nuestra juventud", dijo Issa.