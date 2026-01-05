PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
Rally Dakar 2026
Especial
El clima en Salta
Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
Rally Dakar 2026
Especial
El clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: tras una jornada de alivio con baja probabilidades de lluvias, cómo sigue el tiempo

La temperatura máxima de este lunes alcanzó los 23,4°C a las 16.
Lunes, 05 de enero de 2026 20:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Después de un fin de año pasado por agua y los primeros días de enero sin variaciones, este lunes se presentó con baja probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzó los 23,4°C a las 16, en una jornada de condiciones estables. ¿Cómo seguirá el tiempo en los próximos días?

Notas Relacionadas

Pronóstico extendido:

  • Martes: mínima 16°C, máxima 28°C. Cielo parcialmente nublado.

  • Miércoles: mínima 17°C, máxima 28°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde-noche.

  • Jueves: mínima 18°C, máxima 25°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas.

  • Viernes: mínima 17°C, máxima 24°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD