Rally Dakar 2026: la etapa 2 para los hermanos Benavides fue complicada y así quedaron sus posiciones

El Rally Dakar 2026 completó este lunes la etapa 2, que unió Yanbu con Alula, en una jornada exigente que incluyó 102 kilómetros de enlace y 400 kilómetros de especial. El trazado, marcado por sectores muy duros y con abundantes piedras, presentó dificultades para los salteños Luciano y Kevin Benavides en sus respectivas categorías.

En motos, Luciano Benavides, campeón del mundo 2023, finalizó noveno, a 7 minutos y 11 segundos del ganador del día, el australiano Daniel Sanders. Con este resultado, el piloto de KTM se ubica sexto en la clasificación general, a 10 minutos y 4 segundos de Sanders, quien también lidera la tabla acumulada.

Tras la etapa, el salteño explicó que debió sortear algunos inconvenientes mecánicos sobre el final del recorrido:

“Fue una etapa muy dura, con muchas piedras, pero pude sacarla adelante y sentirme con un buen ritmo. Tuve unos pequeños problemas con la cubierta trasera sobre el final, pero pude llegar sin problema. Mañana salimos con todo”, señaló.

Por su parte, Kevin Benavides, que compite en la categoría Challenger, vivió una jornada particularmente compleja. Terminó 20º, a 1 hora, 19 minutos y algunos segundos del chileno Lucas del Río, ganador de la etapa. En la general, Kevin se encuentra 17º, a 1 hora y 18 minutos del líder Daniel Zille.

El salteño detalló las complicaciones mecánicas que condicionaron su rendimiento:

“Terminamos la etapa 2, no resultó como lo deseamos, pero ya estamos en el vivac. Fue una etapa en la que pasó de todo: tuvimos problemas en la parrilla y después en la caja. Nos quedó el auto en quinta y continuamos así hasta una subida; forzamos un poco el embrague y nos ayudamos a salir. Hicimos 320 kilómetros con el embrague casi fundido, así que tuvimos que cuidarlo y administrarlo muchísimo. Se hizo largo el día. Por un momento estábamos afuera y ahora estamos acá, así que contentos. A ponerle mucho huevo, que de eso sabemos, y a seguir peleando todos los días”, expresó.

El Dakar continuará este martes con la etapa 3, que se disputará en formato rulo Alula–Alula, con 314 kilómetros de enlace y una especial de 422 kilómetros, otra jornada que promete ser clave en la pelea por la general.