La tragedia golpeó fuerte a Misiones: Tres nenas mueren ahogadas en una laguna en Apóstoles

El aire en la ciudad de Apóstoles, en el corazón de Misiones, se volvió irrespirable el sábado. Lo que comenzó como una jornada de calma familiar bajo el sol litoraleño terminó transformándose en un drama que traspasó las fronteras de la provincia. Tres nenas de apenas siete años perdieron la vida en las aguas de una laguna ubicada en las inmediaciones del barrio Cantera, dejando a una comunidad entera sumergida en el desconsuelo y la incredulidad.

Pasadas las 15.40, el silencio de la siesta misionera se rompió con un pedido de auxilio desesperado al CIO 911. La alerta era clara y aterradora: menores de edad habían desaparecido de la superficie en un sector de la laguna. En cuestión de minutos, el lugar se pobló de uniformes y sirenas. Personal de la Policía de Misiones, junto a dotaciones de la División Infantería y el Comando Radioeléctrico, desplegaron un operativo de urgencia que chocó de frente con la realidad más cruda.

Al llegar al sitio, los efectivos y los profesionales del hospital local se encontraron con una escena devastadora. Las tres pequeñas habían sido rescatadas del agua, pero sus cuerpos ya daban cuenta del tiempo transcurrido bajo la superficie. Según los primeros informes médicos, las víctimas presentaban signos de asfixia por inmersión, el diagnóstico técnico para una tragedia que no entiende de palabras.

La batalla contra lo inevitable

El despliegue sanitario fue inmediato y frenético. Sobre el pasto, a orillas de la laguna, los médicos y policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por devolverles el aliento. Mientras los masajes cardíacos se sucedían sin descanso, se dispuso el traslado urgente en ambulancia hacia el Hospital Local.

Sin embargo, el esfuerzo de los profesionales no fue suficiente. Minutos después de ingresar al centro de salud, el médico de guardia confirmó la noticia que nadie quería escuchar: el fallecimiento de las tres niñas.

Un rompecabezas de dolor y dudas

Lo que la justicia intenta determinar ahora es el "cómo". Se sabe que las menores se encontraban en el lugar acompañadas por sus madres y otros familiares disfrutando de la tarde. En un descuido, o por causas que aún son materia de peritaje, las niñas ingresaron al agua y ya no pudieron salir por sus propios medios.

El entorno de la laguna se convirtió en un espacio de contención psicológica, donde familiares y vecinos fueron asistidos por personal especializado ante el cuadro de shock emocional.

La causa ha tomado un rumbo judicial inmediato. Se solicitó la intervención de la Policía Científica y del médico policial para realizar las pericias correspondientes en el terreno. El juez interviniente ya cuenta con los testimonios preliminares, mientras se espera que las autopsias arrojen luz sobre la secuencia exacta de los hechos.

Apóstoles hoy no es la misma. El barrio Cantera quedó marcado por una marca invisible, la de una tarde donde el juego se detuvo para siempre, recordándonos la fragilidad de la vida en los lugares menos pensados.