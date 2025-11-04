PUBLICIDAD

Deportes

VIDEOS. Cómo les fue a los argentinos en la cuarta jornada de la Champions League

El mediocampista del Liverpool Alexis Mac Allister fue clave al convertir el único tanto del encuentro en la victoria frente al Real Madrid.
Martes, 04 de noviembre de 2025 22:04
El inicio de la cuarta fecha de la UEFA Champions League contó con la presencia de varios futbolistas argentinos en los principales partidos de la jornada, con el mediocampista Alexis Mac Allister como el más destacado.

El ex Boca fue clave en la victoria por la mínima del Liverpool frente al Real Madrid al convertir de cabeza el único tanto del encuentro para que los ‘Reds’ se lleven los tres puntos y asciendan a la sexta posición de la Fase de Liga con 9 unidades.

Quien también estampó su sello en la red fue el delantero Julián Álvarez en el triunfo del Atlético de Madrid por 3-1 ante Union Gilloise de Bélgica. El surgido en River recibió un pase de su compatriota Giuliano Simeone y remató de volea para abrir el marcador en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Connor Gallagher y Marcos Llorente sentenciaron el encuentro que tuvo también la participación de los albicelestes Nahuel Molina, como titular, y Thiago Almada, desde el banco de suplentes, bajo el mando técnico de Diego Simeone.

Por otro lado, el equipo del defensor central Cristian ‘Cuti’ Romero, capitán del Tottenham de Inglaterra, aplastó al Copenhague de Dinamarca con un contundente 4-0 gracias a los tantos de João PalhinhaBrennan JohnsonWilson Odobert y Micky van de Ven.

 

El zaguero cordobés jugó desde el arranque y dejó el campo de juego a los 28 minutos del complemento en lugar de Kevin Danso con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante el Manchester United por Premier League.

Por último, Francisco Ortega y Lorenzo Scipioni vieron acción en la igualdad del Olympiacos de Grecia contra el PSV de Países Bajos.

