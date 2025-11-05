Importante anuncio en River: Marcelo Gallardo reonovó su contrato hasta fines de 2026

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

"Hemos acordado extender el vínculo contratual con Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026", dijo Di Carlo. "Siempre hemos dicho que el proyecto de River tiene nombre y apellido, es Marcelo Gallardo, y así nos han elegido los socios de River", añadió el flamante presidente.

Di Carlo, quien asumió el lunes luego de ganar las elecciones en el club millonario el domingo, agregó que la decisión también "responde a la convicción de que a los proyectos y procesos hay que sustentarlos en los momentos en que no son buenos".

"Nos pusimos de acuerdo muy rápido, estamos en la misma sintonía", dijo por su parte Marcelo Gallardo. "Esta crisis futbolística va a pasar, como pasa todo en la vida. Pese al momento delicado que estamos viviendo estoy contento de poder seguir acá, sabiendo que nadie está por encima de River", agregó el técnico.

Gallardo además sostuvo que "acá perdés y muchas veces te tenés que ir, yo he perdido mucho y he ganado. Lo que estoy seguro es que vamos a volver a ganar".

