Gimnasia le ganó al Jockey y define ante Old Lions el último pasaje

Otro día negro para el Jockey Club, que lo casi lo despide de participar en el Regional de Rugby 2026. Es que ayer, en cancha de Limache, el albirrojo cayó 39 a 27 frente a Gimnasia y Tiro y siguió sin sumar puntos en la Reválida que otorga dos pasajes al Regional 2026 de rugby, del cual Los Tarcos de Tucumán aseguraron su boleto.

Pero lo cierto es que ayer, el conjunto de La Almudena salió desde el primer momento a buscar el partido y propuso más situaciones de peligro, mientras que el equipo local buscó siempre el contraataque y sorprender.

Y eso le sirvió, ya que el primer tiempo le fue favorable a "los vecinos de la Rotonda" que terminaron arriba por 17 a 13, pero en el segundo, Gimnasia cambió el chip y arremetió, sabiendo que solo necesitaba el triunfo para seguir soñando.

De esta manera en el complemento, los de Limache sumaron solamente 10 puntos, producto de un try convertido y un penal, mientras que Gimnasia duplicó los puntos de primer tiempo y cosechó 26 unidades, que finalmente le permitió ganar pr 39 a 27.

El la última fecha Gimnasia enfrentarla a Old Lions de Santiago del Estero, que ayer cayó frente a Los Tarcos en Tucumán por 50 a 22, mientras que Jockey deberá hacer lo propio frente al conjunto tucumano, que aseguró su boleto al Regional del año próximo con una contundente victoria en tierras tucumanas.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Los Tarcos (9 puntos)

Gimnasia (5 puntos)

Old Lions (4 puntos)

Jockey (0 puntos).