18°
4 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Se juegan dos jornadas jornadas definitorias en futsal

Auri y Mitre se enfrentan en el femenino. En el masculino, Deportivo LC chocará ante Mitre por la Copa de Plata.
Martes, 02 de diciembre de 2025 02:01
Esta noche vuelve el apasionante torneo de futsal al Delmi, cuando a partir de las 20,30 horas, en femenino, se enfrenten Auri y Mitre, por la 3ª fecha, mientras que a las 21.30, en masculino, Social y Deportivo LC chocará ante Mitre por la Copa de Plata.


Asimismo, a las 22.30, Auri enfrentará a La Neco por la Copa de Oro. Este partido no tendrá ventaja deportiva.
Por su parte, mañana miércoles, a partir de las 20.30 horas en femenino se enfrentarán Gimnasia y Tiro y Central Norte, mientras que a las 21.30 en masculino se jugará la Capa de Plata entre San Francisco y Central Norte Blanco y a las 22.30 se jugarán las semifinales de la Copa de Oro entre Los Cachorros y San Antonio.

Temas de la nota

