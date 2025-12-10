PUBLICIDAD

23°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Bolivia
Clima en Salta
Paritarias provinciales
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Congreso de la Nación
San Lorenzo
Champions League
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Siniestro vial
Deportes

Salta está expectante para recibir algún cruce por Copa Argentina

El titular de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, participó por la provincia pionera del certamen federal.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 23:05
Chibán, junto a Gustavo Isaack, titular de TyC y a Guillermo Cóppola. Prensa APSD
El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, participó del sorteo de la Copa Argentina 2026 que se realizó ayer en el predio de AFA de Ezeiza y dejó abierta la posibilidad de que la provincia vuelva a ser sede del certamen federal. 
"Vinimos a presenciar el sorteo de la Copa Argentina y queremos volver a traer a nuestra Provincia partidos del certamen nacional más federal que tiene el fútbol argentino. Iniciamos las tratativas correspondientes y hay mucha predisposición de los organizadores para que Salta reciba a la Copa en el 2026", resaltó. "Salta fue pionera de esta Copa, que creció año tras año y hoy todos los equipos la quieren jugar", concluyó.
Por su parte, Gustavo Isaack, presidente de Torneos y Competencias, resaltó que "siempre el balance que tenemos de la Copa Argentina es maravilloso. Más allá de lo estrictamente deportivo que tiene su incidencia, el campeón termina jugando después la Copa Libertadores de América, lo que implica un esfuerzo y una ayuda muy importante para cada equipo que llegue a su instancia".
Además resaló que "el tema de la devolución que tenemos de la gente sobre todo en el interior del país es muy gratificante".
Finalmente resaltó que "Salta se ilusiona en cada sorteo porque fue pionera de este certamen y siempre espera por allí las negociaciones, la voluntad y la decisión política de que puedan jugar. Siempre tiene grandes chances".

