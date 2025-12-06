Tigres fue una máquina en el Seven de las Nubes y se quedó con la Copa de Oro

Para completar una gran temporada, Tigres RC fue campeón este sábado del Seven de la Nubes 2025 venciendo a Universitario RC, organizador y anfitrión, por 31 a 7 y conquistó la Copa de Oro. El equipo de San Lorenzo realizó una gran temporada en el rugby de quince siendo campeón por primera vez de la Liga Norte Grande y finalizando sexto en la zona campeonato del Regional del NOA.

Foto: Pablo Oriz

Tigres fue un máquina en cada uno de sus partidos, ganó con mucha amplitud los encuentros de la zona de grupos, su rendimiento arrollador se mantuvo en cuartos de final, semifinal y final, siempre con Tomás Elizalde como figura desequilibrante. El exjugador de Los Pumas 7 desplegó sobre la cancha del Huaico todo su repertorio, todo lo adquirido en su largo recorrido con el seleccionado nacional jugando el Circuito Mundial.

El equipo de San Lorenzo debutó venciendo 38 a 0 CURNE y luego superó a Barbarians de Tucumán por 54 a 7. Así logró el primer lugar de su grupo y enfrentó en cuartos de final de la Copa de Oro a Jocley Club de Salta, al que se impuso por 31 a 14. El último obstáculo antes de la final fue Bodoques en semifinales; Tigres dominó en todos los sectores y se clasificó ganando 38 a 0.

Foto: Pablo Oriz

En la final le tocó enfrentar a la U, máximo ganador del Seven de las Nubes, pero los verdes poco pudieron hacer ante el manejo de Elizalde y compañia, que anotaron dos tries por tiempo, contra uno del local. El partido se cerró con un 31 a 7, que dio poco lugar a análisis debido a la superioridad del rojinegro.

La Copa de Plata del Seven de las Nubes fue para Jockey Club de Salta al vencer a Tiro Federal, mientras que CURNE conquistó la Copa de Bronce al derrotar a Jockey Club B de Salta por 22 a 15.

El Gordazo

A la par del Seven de la Nubes se jugó el otro torneo de juego reducido que lleva la marca de Universitario RC, El Gordazo. Se trata del torneo donde los equipos están formados por fowards, los "gordos" en el mundo de la ovalada.

La formación del Jockey Club de Salta ganó la Copa de Oro al vencer a Blankos de la Av. en la gran definición. En tanto, la Copa de Plata quedó en manos de Sapochos tras vencer a Universitario XXL por 17 a 7. La lista de campeones se completó con Old Motomotos, que venció en la final de la Copa de Bronce a Gordowolf por 3 a 0.