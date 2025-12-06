"El rival no es un enemigo: es otro barrio que quiere participar y disfrutar"

La Secretaría de Deportes, abocada al desarrollo social, un año más, está al frente del Torneo de los Barrios, una de las competencias amateur más populares y convocantes de la provincia. Víctor Cuellar, uno de los funcionarios encargado de la organización, compartió todos los detalles del torneo, como así también se refirió a la Copa Güemes.

¿Cómo se está desarrollando el Torneo de los Barrios?

La etapa eliminatoria comenzó en agosto y fue organizada junto a la Federación de Centros Vecinales. Participaron 96 equipos, distribuidos en 24 zonas de cuatro, donde solo clasificaba el ganador de cada grupo. Esa instancia definió a los 24 equipos que pasaron a la fase final.

A partir de allí, la Secretaría de Deportes asumió la organización completa y garantizamos que cada equipo dispute al menos un partido en el Estadio Martearena. Por eso la primera fecha de todas las zonas se desarrolló en ese estadio, buscando jerarquizar el torneo y ofrecer una experiencia única para cada barrio.

¿Cuál es el propósito de jugar en un estadio tan grande?

Fundamentalmente, brindar mejores condiciones de seguridad, comodidad y organización. El Martearena es un estadio emblemático para el deporte salteño y jugar allí tiene un valor emocional muy fuerte para los jugadores y sus comunidades. Además, el movimiento de hinchadas y el sentimiento de identidad barrial generan un ambiente deportivo extraordinario.

¿Qué costos absorbe la Secretaría como organizador?

La Secretaría se hace cargo del dispositivo integral de seguridad y asistencia, que incluye atención sanitaria, resguardo policial, seguros para jugadores y espectadores, además de la provisión de indumentaria y material deportivo. Este esfuerzo se realiza en el marco del Plan Meta, impulsado por el Gobernador Gustavo Sáenz dentro del eje Competencias, y con el acompañamiento permanente de la Ministra Manuela Arancibia, cuyo respaldo permite ejecutar el programa de manera ordenada y segura.

En el fútbol femenino la competencia inició en la cancha de la Liga Salteña, en barrio 9 de Julio, con dos zonas de cinco equipos. Ya se jugó la primera fecha y, por la indisponibilidad del Martearena esta semana, articulamos otros escenarios: Mitre, Juventud Antoniana, Cachorros —solo para el femenino por cuestiones de iluminación y seguridad— y el predio de Gimnasia y Tiro en Limache.

Agradecemos especialmente a los presidentes de los clubes por poner sus instalaciones a disposición; sin su colaboración sería imposible desarrollar un torneo de esta magnitud.

En el Martearena organizamos dos partidos por noche, a las 20.30 y 22.30, garantizando el desalojo previo al siguiente partido para evitar cruces de hinchadas. Todos los barrios convocaron un gran marco de público, generando una atmósfera vibrante y un verdadero espectáculo comunitario.

¿En caso de disturbios se aplicarán sanciones?

Sí. Las reglas están claramente establecidas: cualquier equipo que genere incidentes dentro o fuera de la cancha será sancionado con quita de puntos, eliminación del torneo e inhabilitación para futuras ediciones. Vamos a ser rigurosos. El espíritu del torneo es competir con respeto. El rival no es un enemigo: es otro barrio que también quiere participar y disfrutar. Hasta ahora hubo pocos conflictos y ninguno de gravedad.

¿Cómo se desarrollará la próxima fecha?

Habrá doble jornada: primero jugará el femenino y luego el masculino. Esto permite organizar mejor las entradas y salidas del público y evita cruces de hinchadas. Al masculino le restan dos fechas de la fase de grupos y al femenino tres.

Una vez que termine esta etapa comienza el sistema de clasificación, explicado de manera simple: Fase 1 – 24 equipos (grupos), en donde clasifican los dos primeros de cada zona → pasan 12 equipos.

Fase 2 – Cruces de 12 equipos

Partidos eliminatorios.

Si empatan, hay penales.

Quedan 6 equipos.

Fase 3 – 6 equipos

Nuevos enfrentamientos.

Quedan 3 ganadores.

Determinación del 4° clasificado

El cuarto semifinalista es el mejor perdedor de la fase 3, definido por fair play, contabilizando todas las tarjetas y sanciones desde la fase 1.

Fase 4 – Semifinales

Juegan los 4 equipos clasificados.

Fase 5 – Final

Los ganadores disputan la final.

Allí se define el campeón del Torneo de los Barrios.

¿Cómo fue dividido el torneo a nivel provincia?

La provincia dividió la misma en ocho grandes regiones, de manera que cada zona compita con equipos cercanos. A esto se sumaron los Pueblos Originarios, que solicitaron realizar su propia instancia clasificatoria y consagrar a su representante. Por esta razón, fueron incorporados como una región más dentro del torneo, respetando su identidad y su organización interna.

¿Cómo quedan las regiones?

Bermejo, Chaco Salteño, La Puna, Valle de Lerma, Valle Calchaquí, Anta, Sur, Metropolitana y Pueblos Originarios (IPPIS) como región adicional.

Dentro de cada región sale un ganador y luego entre equipos de la Región juegan entre si por proximidad geográfica. De este proceso clasifican cuatro equipos, que disputarán la instancia final en el Estadio Martearena.

También se está jugando la Copa Güemes…

Sí. La Copa Güemes es un programa formativo que reúne a las categorías Sub-15 y Sub-18, denominadas Martín Miguel para el masculino y Macacha Güemes para el femenino. Se juega en formato de fútbol 5.

Salta, a través de la Liga Salteña, ya incorporó el fútbol sala como disciplina oficial, y Argentina es campeona del mundo en este deporte. Por eso la Copa Güemes no solo permite que más chicos y chicas compitan, sino que también impulsa el crecimiento del futsal en toda la provincia.