Atlético Tucumán vs. Newell's en Salta: del récord del decano en el Martearena a la última visita de la lepra

Este miércoles vuelve la Copa Argentina a Salta después de tres años y los protagonistas serán Atlético Tucumán y Newell's, desde las 19.30, en un partido correspondiente a los octavos de final: el decano tiene un récord en el estadio Martearena, mientras que Newell's nunca jugó en el mundialista inaugurado en 2001. Las entradas salieron a la venta este lunes.

El conjunto tucumano disputará por 11ª vez un partido de Copa Argentina en Salta y es el conjunto que más veces jugó en el mundialista desde que el estadio salteño es sede de la mencionada competencia. El leproso, en cambio, hace 28 años tuvo su última visita a Salta.

La lepra jugó el domingo 24 de agosto ante el millonario y perdió 2 a 0 en un partido correspondiente al torneo Apertura de 1997.

La última visita de Newell's a Salta, en 1997, ante Gimnasia y Tiro. Archivo

Atlético, además de disputar encuentros de torneo Federal A, partidos de pretemporada y torneos de verano, ya jugó 10 veces en el Martearena por Copa Argentina y ante Defensores de Belgrano, en 2016, trajo alrededor de 10 mil hinchas en una invasión decana.

Los partidos de Atlético Tucumán por Copa Argentina en Salta

23/11/11 Grupo 4: Atlético Tucumán 3 - Estudiantes de Buenos Aiires 2

9/4/14 Fase final II: Atlético Tucumán 0 - Ferro 1

Ferro le ganó 1 a 0 en 2014. Archivo

27/5/15 32º de final: Lanús 2 - Atlético Tucumán 0

10/7/16 32º de final: Atlético Tucumán - 0 Defensores de Belgrano 1

El decano vs. el dragón en el mundialista. Archivo

8/6/17 32º de final: Atlético Tucumán 1 (4) - All Boys 1 (1)

Atlético ante All Boys en el Martearena. Archivo

4/10/17 Octavos de final: Atlético Tucumán 4 - Sarmiento de Junín 0

Goleada decana ante Sarmiento de Junín en 2017.

3/8/18 16º de final: Huracán 0 - Atlético Tucumán 2

Ante Huracán, en 2018, uno de los partidos de Atlético en Salta. Archivo

20/3/19 32º de final: Atlético Tucumán 1 - Platense 0

4/9/19 16º de final: Atlético Tucumán 2 (5) Boca Unidos (2)

27/4/22 32º de final: Atlético Tucumán 2 - 0 Brown de Adrogué