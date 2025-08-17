¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Independiente Rivadavia vs. Boca EN VIVO: el xeneize quiere cortar una histórica racha negativa sin triunfos

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20:30, es controlado por el árbitro Pablo Dóvalo, quien está secundado desde el VAR por José Carreras y la transmisión está a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.
Domingo, 17 de agosto de 2025 20:49
Boca ya visita a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 en el que busca ganar para salir de los puestos del fondo de su zona. Además busca cortar con una histórica racha negativa tras 12 partidos sin triunfos.

 

El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de empatar como local 1-1 frente a Racing y un triunfo calmaría un poco las aguas en medio de la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.

 

