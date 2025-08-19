Villa Cristina se lució en la 60ª Fiesta Nacional del Dorado

Un pesca fabulosa. El club de caza y pesca de Villa Cristina Villa se consagró el pasado fin de semana en la edición número 60 de la tradicional Fiesta Nacional del Dorado que se llevó a cabo en el río Paraná, en la localidad de Paso de la Patria, logrando subirse al podio de la mano de Ricardo Conte Gutiérrez.

Es que el salteño se consagró subcampeón en la categoría Pieza Mayor, al extraer un ejemplar de 94 centímetros, solo 2 cm menos que el dorado extraído por Adriana Zabala, perteneciente a la Asociación Civil Barra Pesquera Dolce Vita y una reconocida guía de pesca del río Uruguay.

Conte Gutiérrez compartió equipo Ariel Villa, y Elías Paita, con quienes, además, obtuvieron la séptima posición de la General "Por equipo", que fue guiado por Orlando "Nito" Medina. Esta categoría fue ganada por Fan Fishing Corrientes, de Paso de la Patria, que se llevó un premio de 5 millones de pesos.

Cabe destacar que esta oportunidad el certamen marcó un récord absoluto de pescadores, que llegó a 1.194 participantes distribuidos en casi 400 embarcaciones.

Pero lo cierto es que entre el 13 al 17 de agosto, la villa turística de Paso de la Patria volvió a vibrar con la Fiesta Nacional del Dorado, uno de los encuentros más antiguos del país que se celebra desde 1963 y convoca no solo a representantes del territorio nacional, sino que cada año suma a nuevos pescadores de los países limítrofes.

Según el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo, en los últimos tres años (2023–2025) el evento registró un crecimiento del 35,6%.

Un gran impacto

En la 60 edición del tradicional concurso de pesca compitieron equipos de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Misiones, además de delegaciones de Paraguay y Brasil.

El impacto también se reflejó en el movimiento turístico: la ocupación hotelera alcanzó el 70%, mientras que los alquileres temporarios llegaron al 85%.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y subrayó que la pesca deportiva "es un producto turístico clave para Corrientes".

Protagonismo femenino

La edición 2025 también tuvo como protagonistas a las mujeres. La barra pesquera Dolce Vita, con sede en Paso de la Patria y que logró el primer puesto en la pieza Mayor, presentó ocho equipos con más de veinte integrantes.

Se trata del concurso de pesca embarcada con devolución que reparte premios y sorteos, el cual finalizó el domingo con el tradicional "Almuerzo de los Pescadores" en el complejo Polideportivo, donde se anunciaron los resultados y se entregaron premios entre los participantes.