Gran susto por el incendio de un vehículo en barrio El Huaico

Un gran susto generó el incendio de un auto en el desarrollo urbanístico Procrear El Huaico. El vehículo se encontraba estacionado y, por el momento, se desconocen las causas del inicio del fuego. Mientras el auto se consumía, los vecinos llamaron a los bomberos, que a pesar de estar a menos de dos cuadras de distancia, demoraron en llegar a sofocar las llamas.
El temor de los vecinos aumentó con el correr de los minutos, ya que los bomberos no llegaban y otro vehículo se encontraba estacionado junto al que se estaba incendiando. (Ver video). Un testigo ocasional mencionó que una joven se bajó rápidamente del auto porque había sentido un ruido raro "como una explosión" y segundos después comenzó a prenderse fuego aunque esto no fue confirmado por la Policía.