Taekwondo: la “legión” cerrillana brilló en Brasil y obtuvo más de 10 medallas

El taekwondo salteño volvió a dejar su huella más allá de las fronteras. Una delegación de Cerrillos, dirigida por la sabon Sandra Galván, viajó hasta Brasil para participar del 18° Campeonato Interestatal de Taekwondo ITF, disputado en Búzios (Brasil). Allí, los jóvenes competidores mostraron un nivel superlativo que les permitió regresar con una importante cantidad de medallas y con una experiencia inolvidable en sus trayectorias deportivas.

La competencia reunió a más de 50 representantes de Argentina junto a delegaciones de distintos países, en un certamen extenso, exigente y de gran prestigio dentro del calendario de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF). En ese marco, la “legión cerrillana” demostró disciplina, preparación y carácter, enfrentándose a rivales de gran nivel.

Una experiencia de aprendizaje y superación

“Fue una experiencia inolvidable y de gran crecimiento personal, ya que el nivel nos exigió dar lo mejor de nosotros y puso a prueba nuestra preparación”, expresó Juan Macaferri, de 17 años, cinturón negro primer dan y uno de los referentes del grupo, quien se alzó con dos preseas plateadas en forma y lucha.

Los testimonios de los protagonistas coinciden en resaltar el esfuerzo que demandó competir en un escenario internacional, donde la exigencia fue máxima. Para muchos, significó también su primera salida al exterior, lo que convirtió la experiencia en un logro doble, lo deportivo y personal.

El medallero cerrillano

Los representantes de Cerrillos tuvieron una participación impecable y lograron subir al podio en todas las categorías en las que compitieron.

Juan Macaferri (cinturón negro 1° dan – categoría 15 a 17 años): 2° lugar en forma y 2° lugar en lucha. Emiliano Coronel (cinturón verde punta azul – categoría 13 a 15 años): 1° lugar en forma y 3° lugar en lucha. Camilo Iporre (cinturón azul punta roja – categoría 10 a 12 años): 2° lugar en forma y 3° lugar en lucha. Luz Iporre (cinturón azul punta roja – categoría 13 a 15 años): 2° lugar en forma y 3° lugar en lucha. Y Martina Berral (cinturón amarillo – categoría 13 a 15 años): 2° lugar en forma y 2° lugar en lucha.

En total, la delegación cerrillana regresó con más de diez medallas, reflejo del compromiso de los jóvenes y del trabajo de preparación llevado adelante por su profesora.

La voz de la entrenadora

La sabon Sandra Galván, quien enseña taekwondo desde hace dos décadas en Cerrillos y es discípula de la reconocida maestra Norma Caffaro, destacó los logros. “Todos los chicos volvieron a Cerrillos con medallas. Fuimos junto a la delegación de Buenos Aires y fuimos el único grupo que representó a nivel nacional a nuestra provincia, de la mejor manera. Este logro fue posible gracias al esfuerzo de los competidores y de los padres, que hicieron un gran sacrificio para estar presentes en este evento soñado por muchos deportistas”, destacó.

Galván estuvo acompañada por el sabonim Sebastián Padovan y la sabonim Soledad Espinosa, además del respaldo de la Asociación Salteña de Taekwondo, conducida por Caffaro. “Regresamos felices de poder realizar este tipo de desafíos. Llevar a chicos del interior de Salta a una competencia internacional y que todos traigan medallas es un orgullo que marca el camino para lo que viene”, agregó.

Un semillero con proyección

Más allá de las medallas, la participación en Brasil significó un punto de inflexión para los taekwondistas cerrillanos. Competir ante deportistas de gran experiencia internacional les permitió medir su nivel, corregir detalles técnicos y, sobre todo, sumar confianza para futuros compromisos.

La mayoría de los atletas forman parte de la escuela de taekwondo que funciona en Cerrillos bajo la guía de Galván, quien lleva más de 35 años vinculada a la disciplina y 20 como instructora en la localidad. Su tarea formativa fue clave para el crecimiento de la disciplina en la región y para posicionar a Salta como una cantera de talentos en las artes marciales.

El campeonato en Búzios fue solo un paso dentro de un calendario que promete nuevos desafíos. Con esta actuación, los cerrillanos consolidaron su lugar en la escena argentina del taekwondo ITF y apuntan a futuras competencias nacionales e internacionales, donde buscarán seguir representando a Salta y al país con la misma entrega.

La “legión” cerrillana demostró que con esfuerzo, disciplina y pasión, los sueños deportivos pueden hacerse realidad. Y en Brasil lo confirmaron de la mejor manera, en el podio.