Deportes

VIDEO. Lionel Messi brilla ya piensa en una despedida emotiva e histórica en Argentina

Luego de conducir al Inter Miami a la final de la Leagues Cup, el astro argentino confirmó que el partido contra Venezuela será el último con la camiseta de la Selección por Eliminatorias en casa. 
Jueves, 28 de agosto de 2025 18:11
Luego de una actuación estelar con el Inter Miami, donde un doblete suyo selló la victoria de su equipo ante Orlando City por 3 a 1, Lionel Messi habló sobre lo que será una despedida muy emotiva con la Selección argentina.

El capitán conmovió a los argentinos con su declaración post victoria por la Leagues Cup: se refirió al encuentro del jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. Ese será su final con la Albiceleste en cuanto a partidos oficiales en el país.

En una declaración emotiva, Messi expresó: "Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos".

 

La Pulga también hizo énfasis en que vivirá el momento con toda su familia. "Sí que es un partido muy especial, donde por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer. Lo vamos a vivir de esa manera. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención", señaló. Su familia ocupará el palco que siempre les concede el Club River Plate en cada encuentro de la Selección en su estadio.

Este partido contra Venezuela representará un hito en la carrera de Messi con la Albiceleste. Si bien el crack rosarino no cierra la puerta a su presencia en el Mundial de 2026 y futuros amistosos, la posibilidad de que este sea su último partido oficial de Eliminatorias en suelo argentino llena de emoción a los hinchas, que acudirán en masa al Monumental para rendirle homenaje.

