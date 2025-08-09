Indepediente vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario busca ser líder del Grupo B

inicia sesión o regístrate.
19:45
¡ERA UN GOLAZO DE MONTIEL!
El mediocampista Santiago Montiel definió de volea con la zurda y la clavó en el ángulo pero en la jugada previa, Matías Abaldo estaba adelantado.
19:03
Abaldo tuvo la más clara para el "Rojo"
El delantero uruguayo giró dentro del área y definió con la derecha pero Franco Armani contuvo la más clara de Independiente.
Torneo Clausura.
Fecha 4.
Independiente - River.
Estadio: Libertadores de América.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Jorge Baliño.