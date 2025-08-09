¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
9 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Boca Juniors
Cristina Kirchner
Graciela Alfano
Cumbre entre Trump y Putin
Times Square
Atentados del 11S
Fórmula 1
Deportes

Indepediente vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario busca ser líder del Grupo B

Se juega uno de los clásicos más importantes del país en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
Sabado, 09 de agosto de 2025 18:34
19:45

¡ERA UN GOLAZO DE MONTIEL!

El mediocampista Santiago Montiel definió de volea con la zurda y la clavó en el ángulo pero en la jugada previa, Matías Abaldo estaba adelantado.

19:03

Abaldo tuvo la más clara para el "Rojo"

El delantero uruguayo giró dentro del área y definió con la derecha pero Franco Armani contuvo la más clara de Independiente.

 

 

 

Torneo Clausura.
Fecha 4.
Independiente - River.
Estadio: Libertadores de América.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Jorge Baliño.

