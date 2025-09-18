PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inter Miami
mETÁ
Merrill Lynch
La China Suárez
Copa Libertadores
Ranking FIFA
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Inter Miami
mETÁ
Merrill Lynch
La China Suárez
Copa Libertadores
Ranking FIFA
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Con dos salteñas, la Selección femenina de béisbol inicia su historia en el Panamericano de Venezuela

Con Sol Turlione (de Cachorros) y Abril Barbuio (de Santa Ana), la Selección disputará la competencia continental más importante en La Guaira. 

Julio Nakhle
Jueves, 18 de septiembre de 2025 18:18
Parte de la Selección argentina de béisbol femenino.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En los últimos años, el béisbol argentino ganó prestigio internacional con Los Gauchos (su selección masculina): logró una histórica clasificación a los Juegos Panamericanos en Lima (2019), fue el combinado sensación del preClásico Mundial en Panamá (2022) y campeón Sudamericano en Lima (2024), pero ahora es el turno de las chicas: el seleccionado comienza su participación en los Panamericanos de Venezuela y hay dos salteñas en el plantel.

Con Sol Turlione (de Cachorros) y Abril Barbuio (de Santa Ana), la Selección disputará la competencia continental más importante en La Guaira. 

Sol Turlione y Abril Barbuio, las dos salteñas del plantel.

El fixture de la Selección

El debut será el sábado ante la selección de México a las 12.30 de nuestro país, luego se medirán ante las locales el domingo (a las 19) y el lunes chocarán ante Cuba (a las 15.30). El miércoles, ante Nicaragua, cerrarán la primera etapa del torneo.

Las semifinales serán el jueves, el partido por el tercer puesto se disputará el viernes al igual que la gran final. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el imponente estadio Fórum La Guaira, con capacidad para 14.300 personas.

El fixture de Argentina.

Además del título panamericano, está en juego los cupos al Mundial femenino que se jugará en 2026.

El imponente estadio Fórum de La Guaira.

Llegó la hora tras varios meses de trabajo

Argentina llegó al Panamericano con un plantel de 20 jugadoras representantes de Salta, Córdoba y Buenos Aires. En la previa, el staff técnico trabajó en las tres provincias y en esta provincia pudo aprovechar del estadio reinaugurado a fines de marzo pasado en el Parque Bicentenario.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD