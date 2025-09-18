Con dos salteñas, la Selección femenina de béisbol inicia su historia en el Panamericano de Venezuela

En los últimos años, el béisbol argentino ganó prestigio internacional con Los Gauchos (su selección masculina): logró una histórica clasificación a los Juegos Panamericanos en Lima (2019), fue el combinado sensación del preClásico Mundial en Panamá (2022) y campeón Sudamericano en Lima (2024), pero ahora es el turno de las chicas: el seleccionado comienza su participación en los Panamericanos de Venezuela y hay dos salteñas en el plantel.

Con Sol Turlione (de Cachorros) y Abril Barbuio (de Santa Ana), la Selección disputará la competencia continental más importante en La Guaira.

Sol Turlione y Abril Barbuio, las dos salteñas del plantel.

El fixture de la Selección

El debut será el sábado ante la selección de México a las 12.30 de nuestro país, luego se medirán ante las locales el domingo (a las 19) y el lunes chocarán ante Cuba (a las 15.30). El miércoles, ante Nicaragua, cerrarán la primera etapa del torneo.

Las semifinales serán el jueves, el partido por el tercer puesto se disputará el viernes al igual que la gran final. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el imponente estadio Fórum La Guaira, con capacidad para 14.300 personas.

El fixture de Argentina.

Además del título panamericano, está en juego los cupos al Mundial femenino que se jugará en 2026.

El imponente estadio Fórum de La Guaira.

Llegó la hora tras varios meses de trabajo

Argentina llegó al Panamericano con un plantel de 20 jugadoras representantes de Salta, Córdoba y Buenos Aires. En la previa, el staff técnico trabajó en las tres provincias y en esta provincia pudo aprovechar del estadio reinaugurado a fines de marzo pasado en el Parque Bicentenario.