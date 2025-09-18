Liga de Quito vs. San Pablo EN VIVO: River y Palmeiras, atentos a sus posibles rivales en semis de la Libertadores

El San Pablo salió esta tarde en Quito con sed de revancha del último enfrentamiento en 2023 contra Liga de Quito, en el partido de ida de cuartos de final y en procura del cupo a las semifinales de la Copa Libertadores. River o Palmeiras será el rival del vencedor de esta serie.



El Rey de Copas de Ecuador y el Tricolor Paulista vuelven a enfrentarse en Quito en los cuartos de final pero por la Copa Sudamericana, tal como en 2023, que sirvió de catapulta al cuadro ecuatoriano para adjudicarse el título de ese año.



Por los cuartos de final de la Sudamericana 2023, Liga ganó por 2-1 en la capital ecuatoriana y San Pablo por 1-0, en Brasil, y en la definición por penales, el cuadro ecuatoriano se impuso por 5-4.





El partido de este jueves sirve de impulso y aclara el camino en busca de las semifinales, tras una gran campaña en la fase de Grupos donde Liga ganó el Grupo C, con 11 puntos, y el San Pablo, el Grupo D, con 14.



En octavos de final, mientras Liga se deshizo del brasileño Botafogo, tras perder por 1-0 el partido de ida, lo venció con 2-0, en Quito; el San Pablo, luego de empatar 0-0 ante Atlético Nacional, en Colombia y por 1-1, en Brasi, lo venció en la tanda de penaltis por 4-3.





Árbitro: Yael Falcón Pérez, de Argentina.



Estadio: Rodrigo Paz Delgado



Hora: 19.00 de Argentina



