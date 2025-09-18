Flamengo vs. Estudiantes, EN VIVO: el pincha pierde desde el primer minuto, seguilo en directo

inicia sesión o regístrate.
Estudiantes de La Plata pierde por 2 a 0 frente a Flamengo, en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
En desarrollo...
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Su sesión ha expirado
TEMAS
DÓLAR OFICIAL
$1495.00
DÓLAR BLUE
$1510.00
Estudiantes de La Plata pierde por 2 a 0 frente a Flamengo, en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
En desarrollo...
Te puede interesar
Últimas noticias