16°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo se realizó controles en el sanatorio Fleni por la enfermedad que padece.
Martes, 02 de septiembre de 2025 19:37
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se realizó chequeos médicos en un sanatorio porteño en el marco de la enfermedad que atraviesa.

Este martes en el sanatorio Fleni del barrio porteño de Belgrano, el director técnico del ´Xeneize´ se realizó los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana. 

Según indicaron los familiares y afectos de Russo, el entrenador no fue internado y solo asistió a un control médico de rutina.

El pasado domingo en la victoria 2-0 ante Aldosivi de Mar del Plata en la localidad costera de Buenos Aires, se lo vio al director técnico cansado físicamente, aún más con la lluvia y el frio intenso con el que se disputó el partido.

Debido a que el plantel tiene dos días de descanso tras el triunfo en Mar del Plata, el entrenador optó por asistir este martes al sanatorio Fleni y así se lo comunicó a los dirigentes de Boca.

Russo ya se había realizado estudios la semana pasada pero, al descubrirse una infección, se le ordenó una medicación intravenosa por lo que continuará por unas horas en el nosocomio.

