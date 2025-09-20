¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fórmula 1
Elvis Presley
Javier Milei
viruela de mono
Clima en Salta
Salta
Airbag!
Liga Profesional de Fútbol
Especial
Fórmula 1
Deportes

Franco Colapinto: horario y cómo ver la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 17 del campeonato mundial de Fórmula 1.
Sabado, 20 de septiembre de 2025 21:32
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y la clasificación de este sábado.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio. 

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tuvo la clasificación. La carrera se corre desde las 8 de la mañana.

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

