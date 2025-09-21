¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Central Norte vs. Chacarita Juniors por la Primera Nacional: EN VIVO, minuto a minuto

El cuervo busca revancha ante su público en uno de los últimos encuentros como local de la temporada. El partido, que comenzó a las 17, es dirigido por Yamil Possi. 
Domingo, 21 de septiembre de 2025 17:06
Central Norte vuelve a ser protagonista esta tarde en el estadio Padre Martearena, donde enfrenta a Chacarita Juniors por la 32ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, que arrancó a las 17 bajo el arbitraje de Yamil Possi, marca el penúltimo compromiso del cuervo ante su gente en esta fase del campeonato.

 

 

El equipo dirigido por Pablo Fornasari llega con la permanencia asegurada en la categoría y con la mirada puesta en el armado del proyecto para la próxima temporada. Por eso, cada jugador busca ratificar su continuidad dentro del plantel. Para este compromiso se anuncian los regresos de Matías Sánchez, Maximiliano Ribero y Diego Ledesma al once inicial.

 

 

Enfrente, Chacarita Juniors atraviesa días convulsionados tras la derrota ante Almirante Brown (0-1) y las declaraciones explosivas de su presidente Néstor Di Pierro. El equipo dirigido por Carlos Mayor acumula siete partidos sin victorias y peligra su clasificación al reducido, ya que comparte puntos con Agropecuario, que lo sigue de cerca en la tabla. Para hoy se prevén cambios obligados: ingresan Federico Andueza y Víctor Figueroa por Agustín Quiroga y el lesionado Misael Jaime.

 

 

 

 

 

 

