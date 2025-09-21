Colapinto en la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto del GP de Azerbaiyán

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

08:24 Sainz vuela en pista mientras Anttonelli presiona a Lawson

Con la pérdida del DRS de Lawson, Sainz marca la vuelta rápida y recorta una décima a Verstappen, mientras Antonelli ataca al piloto rival, beneficiando al español en la lucha por posiciones.

08:23 Colapinto marcha 13° y busca escalar posiciones

En la vuelta 9, Colapinto marcha 13° y busca escalar posiciones

08:21 Alonso reconoce su error en la salida: “Perdón, reaccioné a Piastri”

El piloto admitió su responsabilidad tras la sanción por saltarse la salida, pidiendo disculpas por la reacción que lo llevó a cometer la infracción en el GP.

08:17 5 segundos de sanción para Alonso y Piastri por saltarse la salida

Los pilotos recibieron la penalización tras no respetar el procedimiento de largada, lo que podría afectar sus posiciones y estrategias en el GP. Piastri se le acumulará la sanción para Singapur.

08:16 Colapinto marcha 13° y Piastri abandonó tras chocar luego de la largada

Colapinto marcha 13° mientras Piastri se retira tras un choque en la vuelta 5, marcando un inicio turbulento del GP de Azerbaiyán.

08:13 Colapinto avanzó dos puestos tras el abandono de Piastri

El argentino Franco Colapinto se ubicó en el puesto 14.

Safety Car en el GP de Azerbaiyán

El choque de Oscar Piastri provocó la salida del Safety Car, alterando el desarrollo de la carrera en Azerbaiyán.

08:07 Piastri contra el muro

El piloto, que había caído varios puestos en el arranque de la carrera, terminó impactando contra el muro, comprometiendo su desempeño y sus opciones en el GP.

08:04 Comenzó el GP de Azerbaiyán

Este domingo, Franco Colapinto larga desde la posición 16 en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras una clasificación accidentada en la que debió abandonar por un choque, el argentino parte por delante de su compañero Pierre Gasly e intentará sumar sus primeros puntos con Alpine en un circuito especial para él.

Fuentes: NA/TN