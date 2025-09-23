PUBLICIDAD

UNSa
expofuturo 2025
Apoyo de EEUU
Salud Pública en Salta
Premier Padel
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta
Mujeres desaparecidas
Denuncian mala praxis
Museos Challenge
Premier Padel

El salteño Maxi Arce va por más en el Premier Padel de Alemania

El salteño Maxi Arce debutará este martes en el P2 de Alemania del Premier Padel junto al español Pablo Lijó frente a la pareja Patiniotis-Moya, en el court 2 del complejo germano a las 8:30 hora argentina. El encuentro podrá seguirse en vivo por **Disney+ (ESPN).
Martes, 23 de septiembre de 2025 07:19
Maxi Arce buscará seguir de racha en Alemania.
El padelista salteño Maxi Arce, actual embajador provincial en el circuito internacional, vuelve a la pista esta semana en el Premier Padel P2 de Alemania. Tras superar con éxito tres partidos de clasificación, accedió al cuadro principal donde tendrá su estreno ante la dupla Patiniotis-Moya.

El cruce será este martes en el court número 2 del complejo alemán, desde las 8:30 de la mañana hora argentina, en el marco de los 16avos de final del torneo. Su compañero de gira es el español Pablo Lijó, con quien viene consolidando una dupla competitiva en el circuito.

El partido podrá verse en vivo a través de Disney+ (ESPN) y también en el canal oficial de YouTube del Premier Padel, permitiendo que fanáticos y seguidores puedan acompañar a Arce en un nuevo desafío internacional.

El Premier Padel es actualmente el calendario de pádel más importante del mundo, y Alemania se suma como sede clave para los jugadores en plena temporada. Arce, que se destaca por su regularidad en torneos internacionales, vuelve a poner a Salta en el mapa del deporte, representando a la provincia en uno de los escenarios más exigentes del circuito.

