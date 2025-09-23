El salteño Maxi Arce va por más en el Premier Padel de Alemania

El padelista salteño Maxi Arce, actual embajador provincial en el circuito internacional, vuelve a la pista esta semana en el Premier Padel P2 de Alemania. Tras superar con éxito tres partidos de clasificación, accedió al cuadro principal donde tendrá su estreno ante la dupla Patiniotis-Moya.

El cruce será este martes en el court número 2 del complejo alemán, desde las 8:30 de la mañana hora argentina, en el marco de los 16avos de final del torneo. Su compañero de gira es el español Pablo Lijó, con quien viene consolidando una dupla competitiva en el circuito.

El partido podrá verse en vivo a través de Disney+ (ESPN) y también en el canal oficial de YouTube del Premier Padel, permitiendo que fanáticos y seguidores puedan acompañar a Arce en un nuevo desafío internacional.

El Premier Padel es actualmente el calendario de pádel más importante del mundo, y Alemania se suma como sede clave para los jugadores en plena temporada. Arce, que se destaca por su regularidad en torneos internacionales, vuelve a poner a Salta en el mapa del deporte, representando a la provincia en uno de los escenarios más exigentes del circuito.