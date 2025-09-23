PUBLICIDAD

UNSa
expofuturo 2025
Apoyo de EEUU
Salud Pública en Salta
Premier Padel
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta
Mujeres desaparecidas
Denuncian mala praxis
Museos Challenge
Inseguridad en Salta

Descontrol en barrio San Martín: ataques a automovilistas y dos detenidos

Vecinos del barrio San Martín denunciaron un violento episodio en el que más de 20 personas atacaron vehículos y exigían dinero a quienes circulaban por calles Martín Cornejo y Leguizamón. La intervención policial permitió detener a dos sospechosos.
Martes, 23 de septiembre de 2025 07:40
Dos hombres fueron detenidos por "cobrar peaje" a automovilistas en el Barrio San Martín.
La calma del barrio San Martín se rompió anoche en las esquinas de Martín Cornejo y Leguizamón. Los vecinos, alarmados, llamaron al Sistema de Emergencias 911 para denunciar que un grupo numeroso de personas había tomado la calle, agredía a conductores y les querían "cobrar peaje" (pedía dinero) para continuar su camino.

El Centro de Coordinación Operativa envió patrullas de inmediato. Tras varios minutos de tensión, efectivos del Distrito de Prevención 1 lograron dispersar a los agresores y demoraron a dos hombres mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia. En el caso interviene la Unidad Fiscal Contravencional. Según el reporte oficial, al menos 20 individuos se encontraban en plena vía pública generando disturbios en sector de calles Martín Cornejo y Leguizamón.

*“La droga está haciendo estragos en nuestra sociedad, hoy los jóvenes son capaces de esto para conseguir dinero para comprar alcohol y droga. Esto no es de ahora, ocurre hace bastante tiempo. Le pedimos a los funcionarios públicos provinciales que se necesita más seguridad en este sector. Lo bueno es que esta vez la policía actuó rápido y evitó una tragedia”*, contó una vecina del lugar.

Aunque la intervención policial evitó que el episodio pasara a mayores, la inseguridad y el consumo de drogas siguen siendo motivo de preocupación en el barrio San Martín, donde los vecinos reclaman mayor presencia del Estado.

 

 

 

 

