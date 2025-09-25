PUBLICIDAD

Deportes

San Pablo vs. Liga de Quito, EN VIVO: se define el rival de Palmeiras en la Libertadores

El conjunto paulista pierde 1 a 0 porque Jeison Medina anotó para los ecuatorianos y poner el 3 a 0 en el global.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 19:33
San Pablo y Liga de Quito disputan el partido de vuelta, en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Cicero Pompeu de Toledo (popularmente conocido como Morumbi), en donde San Pablo juega de local y pierde 1 a 0 porque Jeison Medina anotó para los ecuatorianos y poner el 3 a 0 en el global. 

 

Cabe recordar que la Liga de Quito ganó 2 a 0 en la ida y por ahora los ecuatorianos jugarán ante Palmeiras, privando al conjunto paulista de jugar el clásico en una instancia clave de la Libertadores.

 

 

