Milei quiere armar una "cumbre de derecha" con presidentes de la región

El presidente Javier Milei celebra el avance de la derecha en la región y se esperanza con un encuentro de los líderes conservadores para abroquelar las ideas y contrapesar al populismo de izquierda en el continente.

Según trascendió, el mandatario tiene intenciones de convocar a los mandatarios José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y podría incluir a Nayib Bukele (El Salvador) para una cumbre de derecha. El presidente peruano José Jerí también sería invitado al encuentro.

En Casa Rosada hay quienes señalan que el libertario se perfila como "líder natural" de la potencial alianza que espera terminar de forjar para contrapesar la influencia del populismo que encarnan Luiz Inacío Lula da Silva en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia.

"La nueva Sudamerica"

Durante la cumbre del Mercosur, el mandatario deslizó algunas de sus intenciones al hablar de "la nueva Sudamérica" respecto al desembarco del conservadurismo en el continente. "Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen", sentenció.

Con varios de sus pares con sintonía ideológica, y alineamiento con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, ya se reunió en privado o los visitó en sus respectivos países. Sin embargo, una importante fuente reveló que Javier Milei tiene intenciones de concretar durante el 2026 una encuentro conjunto para funcionar como bloque y potenciar la batalla cultural en defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad.

Se trata de una idea incipiente que no tiene fecha concreta, pero el objetivo madura en varios de los despachos que lo rodean, lo que podría finalmente suceder en los próximos meses.

Foro de Davos

El presidente Milei confirmó durante el feriado por la Navidad, que volverá a participar del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará en enero en Suiza, y será la tercera vez que asista al encuentro desde que llegó a la Casa Rosada.

El mandatario ratificó su presencia al compartir en redes sociales una publicación oficial del Foro, desde la residencia de Olivos, donde pasó la Navidad junto a sus perros y tras reunirse con su hermana Karina Milei.

Tercera visita

Milei ya había viajado a Davos en enero de 2024, a poco más de un mes de haber asumido, y repitió la experiencia en enero de 2025. En esta nueva edición, que se desarrollará entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, el Presidente volverá a exponer su visión económica y política ante líderes mundiales, empresarios y referentes académicos.

El Foro de Davos 2026 tendrá como lema "un espíritu de diálogo" y estará enfocado en cinco desafíos globales vinculados al futuro económico y social. Para Milei, el encuentro volvió a convertirse en una plataforma clave para proyectar su discurso a nivel internacional, con énfasis en la defensa del liberalismo económico y fuertes críticas a lo que denomina la "agenda woke", una línea que ya marcó sus intervenciones previas.