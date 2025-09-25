Gimnasia recibe esta noche a Atlanta, con la necesidad de volver a la victoria

En un esperado partido esta noche se ven las caras en el estadio David Michel Torino, desde las 22, Gimnasia y Tiro (47) que ocupa el cuarto lugar y Atlanta (54) escolta del líder Deportivo Madryn, por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional.

Siete puntos de diferencia separan del albo con el bohemio y con seis puntos en juego hasta el final de la primera fase del torneo, no hay forma para que uno le alcance al otro; realmente lo que hoy seduce para que la gente acompañe con su presencia en el Michel Torino, es que los dos necesitan los tres puntos que están en juego para mejorar la ubicación entre los ocho primeros, los que clasificarán a la fase del reducido por el segundo ascenso de categoría.

La visita llegó a Salta con la ilusión de seguir peleando hasta último momento el primer lugar en la tabla de posiciones y de tener las chances de enfrentar al ganador de la zona B, por el primer ascenso de categoría, aunque estará pendiente de lo que suceda en el partido del domingo entre Deportivo Madryn y Arsenal de Sarandí.

El enfrentamiento entre Gimnasia y Atlanta, cada vez sube más la temperatura en las horas previas. Se torna interesante además por la buena campaña de ambos rivales y que buscan seguir afianzando el juego para la etapa decisiva del campeonato.

El DT millonario, "Teté" Quiroz no develó los titulares y mantiene bajo siete llaves la formación. Pero algunos movimientos anduvo probando durante el trabajo de la semana. Claro está que necesita reivindicarse de la derrota frente a Colegiales (2-0).

Es probable que Ivo Chaves pase a cumplir funciones en la zona media y que Juan Galetto ocupe el puesto de lateral por derecha en defensa. No hubo confirmaciones si continuará José Méndez entre los once y si, el "Pollo" Rojas o bien, Jonás Aguirre uno de los dos formará parte del equipo que recibirá al bohemio.

Gimnasia necesita el respaldo del público y hoy es la cita para que el estadio Michel Torino luzca como en sus mejores noches.