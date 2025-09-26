Comienza una nueva edición del Mundial Sub 20: cronograma y horarios de la primera fecha

Una nueva edición del Mundial Sub 20, que tendrá a Chile como sede, se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos.

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

Más tarde, a las 20, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.

La Selección argentina Sub 20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.

Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil.

Sin embargo, regalaron grandes momentos como la aplastante goleada en el debut ante Brasil por 6-0 y el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final.

La “Albiceleste” quiere tener una buena participación en el Mundial Sub 20, categoría en la que supó dominar principalmente entre 1995 y 2007, periodo en el que ganó cinco de los siete mundiales disputados (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Además, la Selección argentina es la máxima ganadora de Mundiales Sub 20, ya que además de los cinco mencionados también se impuso en la edición de 1979, con Diego Armando Maradona como principal figura.

Sin embargo, a partir del 2007 a la Selección le costó mucho ser competitiva en los Mundiales Sub 20, ya que solo alcanzó los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023, mientras que en 2015 y 2017 se despidió en la fase de grupos y en 2009 y 2013 no clasificó.

El cronograma de la primera fecha del Mundial Sub 20:

Sábado 27/9:

Corea del Sur – Ucrania a las 17

Japón – Egipto a las 17

Paraguay – Panamá a las 20

Chile – Nueva Zelanda a las 20

Domingo 28/9:

Marruecos – España a las 17

Italia – Australia a las 17

Cuba – Argentina a las 20

Brasil – México a las 20

Lunes 30/9:

Noruega – Nigeria a las 17

Francia – Sudáfrica a las 17

Estados Unidos – Nueva Caledonia a las 20

Colombia – Arabia Saudita a las 20