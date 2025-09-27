Los Pumas van por un triunfo que alimente la ilusión frente a Sudáfrica

Los Pumas visitarán hoy a la Selección de Sudáfrica, en busca de un histórico triunfo que les permita seguir dando pelea en la actual edición Rugby Championship. El salteño Benjamín Elizalde forma parte del plantel albiceleste, pero no fue convocado para el partido contra los Springboks.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, está programado para las 12:10 (hora de nuestro país) y se llevará a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban, que tiene capacidad para 52 mil espectadores.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino como Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena actuación en este torneo, ya que en la segunda fecha le ganaron por primera vez en su historia como locales a Nueva Zelanda, mientras que en su último encuentro vencieron como visitantes a Australia. De todas maneras, el saldo es de igual cantidad de derrotas, porque también perdieron en una ocasión ante cada una de estas selecciones mencionadas previamente.

Sudáfrica, por su parte, es el actual bicampeón del mundo y del Rugby Championship 2024, por lo que es la gran potencia de este deporte en la actualidad. Pese a esto, el combinado africano no tuvo un buen arranque en esta edición del Rugby Championship, ya que ganó dos partidos y perdió la misma cantidad.

En lo que respecta a la tabla de posiciones, Los Pumas marchan últimos con nueve puntos, pero están a solo dos del líder que es Australia y se ilusionan con obtener dos triunfos frente a los Springboks que les permitan ganar este torneo por primera vez en su historia. Sudáfrica está tercera, con solo una unidad más que el combinado albiceleste.

El desafío de este sábado no será nada fácil para Los Pumas, ya que desde que se empezó a disputar el Rugby Championship en el 2012 le pudieron ganar en solo una ocasión como visitante a los Springboks (37-25 en la edición de 2015).

El otro partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship será en la madrugada de este sábado, a las 2:05, cuando Nueva Zelanda reciba a Australia en el Eden Park de la ciudad de Auckland.