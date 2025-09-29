Encuentro dirigencial de la alta competencia con la Agencia Salta Deportes

inicia sesión o regístrate.
Anticipando el futuro con tiempo. El presidente y la vicepresidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán y Claudia Vásquez recibieron a los dirigentes de la alta competencia para planificar el período 2026/2027 bajo lineamientos de trabajos coordinados y articulados desde el organismo gubernamental.
"Nos reunimos para realizar encuentros de trabajo para promocionar, desarrollar y fortalecer las distintas disciplinas deportivas que enmarca la APSD", dijo Chibán.
Además Chibán destacó la predisposición de la dirigencia para realizar las mesas de trabajos que permitirá la interacción en las actividades de promoción y el desarrollo de las disciplinas deportivas con el objetivo de fortalecerlas.
"Se establecieron lineamientos de trabajos para cumplir los objetivos trazados y planificamos con antelación el período 2026/2027. Trabajaremos de forma conjunta con programas innovadores que fortalezcan las actividades de cada institución", destacó.
Estuvieron presentes Leandro Etchezar (Central Norte), Gonzalo Rodríguez (Juventud Antoniana), Juan Esteban Jaime (Gimnasia y Tiro), Fernando Palópoli (Salta Basket), y Rodolfo Bohuid (Federación Salteña de Voley).