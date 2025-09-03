Arce y Lijó ganaron y suman un día más de acción en Madrid

A Maxi Arce no le pesan los desafíos, cuando más grande es el objetivo, mejor es su juego. Ayer dio una nueva muestra de su capacidad al superar con éxito la ronda de 32avos de final del P1 de Madrid y se instaló en octavos de final jugando en equipo con el español Pablo Lijó. Este es el tercer torneo que juega el salteño en Premier Pádel, el circuito más importante del mundo y que tiene el respaldo de la Federación Internacional de Pádel.

Llegando al cuadro principal desde la fase previa junto a Pablo Lijó, la pareja hispano-argentina fue solventado todos los escollos que se ponían al otro lado de la red, incluido el choque de dieciseisavos ante dos viejos conocidos como Tolito Aguirre y Alex Chozas (ambos argentinos), otrora rivales en A1 Pádel.

El partido estuvo repleto de idas y venidas, con muchos matices en un juego cruzado en el que Tolito Aguire y Maxi se conocen a la perfección. Finalmente, el duelo cayó del lado de los no favoritos, que acabaron sellando el pase por 6-7, 6-4 y 7-5.

El próximo reto será nada más y nada menos que tratar de superar hoy a Paquito Navarro y Lucas Bergamini, la pareja 5 del ranking FIP, que cumplieron con los pronósticos en su partido frente a Jiménez-Domínguez imponiéndose por 6-3 y 6-4.

El binomio hispano-brasileño mantiene su condición de favoritos, pero Maxi Arce y Pablo Lijó ya demostraron que no le temen al éxito. El encuentro que tendrá en juego la clasificación a cuartos de final se jugará en el court 2 del Movistar Arena de Madrid desde las 5.30, hora denuestro país; el partido se podrá ver por el canal de YouTube de Premier Pádel y por la plataforma Disney+.

Maxi Arce entró con buen pie en Premier Padel. Si la primera experiencia ante el gran público fue clasificando a cuartos de final del P1 de Malaga junto al argentino Franco Stupaczuk, el salteño dio un paso más en Madrid y buscará seguir avanzando.

"Sufrimos, corrimos y luchamos mucho el partido para poder avanzar una ronda más. Mañana (por hoy) tenemos una dura batalla frente a Bergamini-Navarro", expresó el salteño a través de sus redes sociales.

Arce, exnúmero uno del A1 Pádel, está disputando su tercer torneo en Premier Pádel y muchos ya lo consideran el jugador revelación de la temporada. Su primera experiencia fue en Malaga, donde llegó hasta la instancia de cuartos de final junto al argentino Stupaczuk.

Semanas después se presentó en el P1 de Tarragona jugando con el español Mario Huete. En el cuadro principal ganaron sus dos primeros cotejos, pero en octavos de final fueron eliminados por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, los números uno del circuito internacional.