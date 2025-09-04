PUBLICIDAD

4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Trail running
autopista del Valle de Lerma
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
El Galpón
Salta
Copa Sudamericana
Corazón artificial
Seleccion Argentina
Lionel Messi
Deportes

VIDEO. La emoción de Messi con el Himno Nacional argentino en el Monumental

El capitán vivió ese momento especial junto a sus hijos, mientras Eugenia Quevedo entonaba la canción patria. 
Jueves, 04 de septiembre de 2025 20:51
En la previa del encuentro entre Argentina y Venezuela, el Himno Nacional argentino, en la voz de la artista Eugenia Quevedo, hizo emocionar a más de 80 mil personas, que coparon el estadio Monumental, pero sobre todo a Lionel Messi.

El astro argentino estaba a minutos de jugar su último partido oficial y de Eliminatorias en el país, por lo cual se vio afectado durante el Himno. 

 

Messi estuvo acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El crack rosarino ya se había mostrado conmovido cuando salió al campo de juego para realizar el calentamiento precompetitivo, y al recibir la ovación de todo el estadio.

 

