VIDEO. La emoción de Messi con el Himno Nacional argentino en el Monumental

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En la previa del encuentro entre Argentina y Venezuela, el Himno Nacional argentino, en la voz de la artista Eugenia Quevedo, hizo emocionar a más de 80 mil personas, que coparon el estadio Monumental, pero sobre todo a Lionel Messi.

El astro argentino estaba a minutos de jugar su último partido oficial y de Eliminatorias en el país, por lo cual se vio afectado durante el Himno.

Messi estuvo acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El crack rosarino ya se había mostrado conmovido cuando salió al campo de juego para realizar el calentamiento precompetitivo, y al recibir la ovación de todo el estadio.