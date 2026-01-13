Salta Basket hace su primera presentación de 2026: juega en el Delmi ante Estudiantes de Tucumán

Vuelve la acción de La Liga Argentina en Salta, vuelve Salta Basket al estadio Delmi para abrir una serie de partidos como local que serán imperdibles. Este miércoles, desde las 22, el equipo salteño recibirá a Estudiantes de Tucumán, por la Conferencia Norte.

El base del elenco norteño, Tomás Botta, habló con el departamento de prensa del representante provincial en la segunda división. El jugador hizo un balance de la primera fase disputada en el 2025, y por supuesto lo que vendrá en esta segunda parte de la fase regular.

“Siempre es bueno para cualquier persona recargar energías con familiares y amigos, manteniendo la concentración en lo que viene. A veces descansar la cabeza de la presión te hace volver de mejor manera”, apunto el oriundo de Santa Fe.

Acerca de la primera mitad, sostuvo que es “muy positivo, tuvimos muchos juegos de visitante y eso demuestra carácter dentro de esta Liga que es muy complicado ganar cuando salís a la ruta. Las localías son fuertes vayas donde vayas, pero sabemos que tenemos margen de mejora y podemos hacer mejor trabajo del que venimos haciendo”, expresó Tomás.

Al igual que en el resto de los equipos de la competencia, en el receso se suman refuerzos, en el caso de Salta llegó el norteamericano Tyrus Buckner, su llegada entusiasma. “La llegada de ´Ty´ es positiva para nosotros, nos va a mantener el ritmo de juego, todavía tenemos que incluirlo dentro de los sistemas, nos va a tomar unos días, pero vamos andar bien”, apuntó el base.

Choque picante, como suelen ser cuando salteños y tucumanos se enfrentan en la segunda división, encuentro imperdible no solo para los amantes del deporte de la naranja sino para todos los seguidores del deporte en general.

En el primer partido entre ambos en la presente temporada La Cebra se quedó con el triunfo en su casa, por tres puntos (69-66), en el partido de vuelta el elenco salteño intentará recuperar aquellos puntos perdidos y seguir prendidos entre los de arriba en la Conferencia Norte.

Tucumán, el primero de una serie de cinco partidos

Este miércoles Los Infernales recibirán a La Cebra tucumana, desde las 22 en el Delmi, será el primer partido de una seguidilla de cinco, una inmejorable oportunidad para los dirigidos por Ricardo De Cecco de hacerse nuevamente con el liderazgo de la Conferencia Norte.

Después de los tucumanos, el calendario liguista indica que llegarán a La Lida los siguientes rivales:

17/01 vs Hindú Club (Cba capital) – 21.00 h.

20/01 vs Comunicaciones (Mercedes, Corrientes) – 21.30 h.

23/01 vs Fusión Riojana (LR) – 21.30 h.

27/01 vs Rivadavia (Mendoza) – 21.30 h.

LAS ENTRADAS

Los boletos para ver y disfrutar de un gran espectáculo como La Liga Argentina, segunda división a nivel nacional, tienen un valor de 8 mil pesos generales. Los mismos se pueden adquirir una hora antes por las boleterías del Estadio Delmi pagando en efectivo, transferencia o tarjetas.

EL PARTIDO

SALTA BASKET vs Estudiantes (T)

Día: miércoles 14 de enero

Hora: 22

Estadio: Delmi

Árbitros: Alberto Ponso (1er juez) y Andrés Barbarini (2do juez)

Comisionado Téc.: Luis Carlos Cornejo

Conferencia Norte

PLANTELES

SALTA BASKET 0 Chance Hunter, 4 Bruno Abratte, 5 Tomás Botta, 6 Martín Gómez, 8 Valentín Villalobos, 10 Facundo Binda, 11 Cristian Linares, 13 Nicolás Álvarez, 14 Máximo Genitti, 15 Maximiliano Torino, 20 Tiziano Ortega, 22 Thiago Griffel, 27 Miqueas López y 31 Sahir Abdala. DT: Ricardo De Cecco. ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral. PF: Rafael Padilla. Utilero: Emilio Fadell. Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra.

Estudiantes (T) 2 Elías Cave, 5 Santiago Capelli, 6 Lorenzo Benay, 7 Juan Cruz Rodríguez, 8 Marco Seppo, 9 Federico Pedano, 10 Matías Bichara, 14 Mariano Gallo Torres, 18 Patricio Aranda, 24 Joseph Hampton y 91 Juan Bollo. DT: Fabrizio Espósito.