PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Acumulador conpulsivo
Rally Dakar 2026
Rally Dakar 2026
Robo en pleno centro salteño
Rally Dakar 2026
elsa y lionel
Peña a cielo abierto
Severo Báez
Siniestro vial fatal
La AFA bajo sospecha
Acumulador conpulsivo
Rally Dakar 2026
Rally Dakar 2026
Robo en pleno centro salteño
Rally Dakar 2026
elsa y lionel
Peña a cielo abierto
Severo Báez
Siniestro vial fatal
La AFA bajo sospecha

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Ya es oficial: Boca juega en Salta

El Xeneize disputará los 32avos de final del certamen nacional en Salta. El partido será a fines de febrero y ya genera gran expectativa.
Jueves, 15 de enero de 2026 12:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Está confirmado: Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina. El encuentro de 32avos de final se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Padre Ernesto Martearena, donde enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy.

Notas Relacionadas

El anuncio fue celebrado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien destacó la importancia de que la provincia continúe siendo sede de eventos deportivos de alcance nacional. “Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, expresó en sus redes sociales.

Además, el mandatario informó que el miércoles 11 de febrero el mismo estadio albergará otro partido de Copa Argentina: Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá ante Central Córdoba. Con estos encuentros, Salta volverá a convertirse en un punto clave del fútbol argentino durante el verano.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD