Rally Dakar 2026: ¿Qué tiene que pasar para que Luciano Benavides sea el ganador? Horarios y cómo seguir la carrera

Tras dos semanas de competencia y unos 8 mil kilómetros recorridos, el Rally Dakar 2026 llega a su fin en Arabia Saudita durante la madrugada de este sábado. ¿A qué hora se define?,¿cómo seguirlo? y, lo más importante, ¿qué tiene que pasar para que Luciano Benavides sea el vencedor.

El piloto salteño ya hizo historia al ganar tres etapas, pero Honda hizo una estrategia arriesgada para que dos de sus pilotos (Skyler Howes y Adrien Van Beveren) confundan a Luciano Benavides y darle la posibilidad a Ricky Brabec de volver a liderar la general. El estadounidense quedó 3 minutos y 20 segundos adelante del representante argentino y a falta de 105 kilómetros en el tramo Yanbu-Yanbu, solo un milagro puede darle el primer premio a Luciano.

El salteño debería recortarle el tiempo lo antes posible y abrir pista durante el resto de la competencia para que le otorguen una bonificación y descuentos de segundos al llegar a la meta.

¿Qué es la bonificación?, la última carta para Benavides

Es que las motos deben abrir el recorrido cada día y esto significa que los pilotos tienen que encontrar el camino correcto basándose en su roadbook, sin poder apoyarse en las huellas que hayan dejado los participantes anteriores. Para compensar en parte esta desventaja, la organización del Rally Dakar decidió otorgar bonificaciones de tiempo.

Esta bonificación de tiempo se otorga al primer piloto en el recorrido, aunque también puede asignarse a varios pilotos si andan en grupo. Los pilotos ya se consideran un grupo cuando circulan a menos de quince segundos de diferencia entre sí en el recorrido de la etapa.

En la práctica, el sistema de bonificaciones de tiempo puede provocar que el piloto más rápido de la etapa no sea necesariamente declarado vencedor.

Otra posibilidad es que la moto de Brabec tenga un desperfecto mecánico y quede varado (o el piloto sufra una caída), pero en una distancia tan corta, esto es prácticamente imposible.

¿A qué hora se define?

Las motos son las primeras en salir y esto será durante la madrugada de Argentina (a las 9.20 de Arabia Saudita). Cabe destacar que los pilotos salen de a uno, en el orden según la posición obtenida en la etapa anterior.

Hora de salida (horario de Argentina)

Ricky Brabec a las 3.20

Luciano Benavides 3.23

Tosha Schareina 3.26

Adrien Van Beveren 3.29

Michael Docherty 3.32

La definición, 105 kilómetros después, estará pasada las 4 de la mañana, aunque un par de horas más tarde recién se conocerá oficialmente al ganador.

¿Dónde seguirlo? Sin televisación en directo, la carrera se puede ver minuto a minuto en https://www.dakar.live.worldrallyraidchampionship.com/en/