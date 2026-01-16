Kevin Benavides ganó la etapa 12 del Dakar 2026: "Fue un rgan día, muy divertido de manejar"

“Fue un gran día, muy divertido de manejar con mix de terrenos y mucha navegación”, resumió Kevin Benavides tras cerrar la etapa 12 del Rally Dakar 2026 con victoria en la categoría Challenger.

El salteño destacó el trabajo en equipo durante una especial que exigió concentración permanente y lectura fina del terreno. “Gran trabajo junto a Lichi Sisterna. Fue una etapa casi limpia; al final tuvimos un pinchazo en piedras, pero pudimos mantener la victoria”, señaló en sus redes sociales.

El triunfo se dio en una jornada clave del Dakar, marcada por tramos rápidos, sectores técnicos y una navegación constante que no dio respiro. A pesar del inconveniente mecánico en los kilómetros finales, Benavides logró administrar la diferencia y cruzar la meta en lo más alto.

Además, el piloto valoró el significado simbólico del resultado dentro del equipo: fue su etapa número 13 y coincidió con la victoria número 50 del referente del equipo, Nasser Al-Attiyah, una cifra histórica dentro del rally raid.

“Cada día mejor y aprendiendo más”, expresó Benavides, que transita su primera participación completa en autos tras su etapa en motos. Con la competencia llegando a su fin, ya piensa en el cierre del Dakar: “Mañana último día y a dar lo mejor”.

En el cierre, también dejó un mensaje de apoyo para su hermano Luciano, protagonista en motos: “Vamos todos a hinchar por Luciano, que mañana se da pelea hasta el último kilómetro”.