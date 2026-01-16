PUBLICIDAD

Deportes

Kevin Benavides ganó y los argentinos coparon el top 3 en Challenger

La categoría Challenger tuvo en el tramo que unió Al Henakiyah con Yanbú, la victoria del piloto salteño junto a su navegante Lisandro Sisterna, mientras que David Zille y Sebastián Cesana completaron el podio. En la general, Nicolás Cavigliasso se ubica tercero.
Viernes, 16 de enero de 2026 11:09
Con un tiempo de 3h19m05s, el salteño Kevin Benavides y su navegante Lisandro Sisterna se quedaron con el tramo Al Henakiyah–Yanbú y sumaron su segunda victoria en la edición 2026 de la prueba que se disputa en Arabia Saudita.

El podio lo completaron la dupla saudí-francesa Dania Akeel–Sébastien Delaunay y los argentinos David Zille–Sebastián Cesana.

 

La Etapa 12 del Rally Dakar 2026 dejó otra jornada de alto impacto para la armada argentina en la categoría Challenger. En un recorrido exigente, Kevin Benavides volvió a marcar territorio: aceleró con autoridad, sostuvo el ritmo en los sectores clave y cerró el día como el más rápido del clasificador junto a Lisandro Sisterna que en 3:44:52seg consiguieron el triunfo.

Detrás del binomio salteño y sanjuanino, se ubicó Dania Akeel (Arabia Saudita) y el francés Sébastien Delaunay a +6m41s, mientras que el cierre del podio tuvo sello argentino: David Zille y Sebastián Cesana a +7m17s, para una etapa con protagonismo “celeste y blanco”.

Entre tanto, el chileno Lucas del Río y el mendocino Bruno Jacomy completaron el grupo de punta en el 6° lugar a +10m52s. 

