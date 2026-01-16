El estadio Martearena se pone a punto para un verano a puro fútbol

En el estadio padre Ernesto Martearena no quieren dejar nada al azar y el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, se reunión con el subjefe general de seguridad Enrique Carrasco para trabajar de forma conjunta para mejorar el operativo de seguridad en el Torneo de Verano 2026 y la Copa Argentina que se disputará en el estadio Martearena.

Cabe destacar que en el coloso salteño no solo jugará Central Norte a mediados de febrero por la Primera Nacional, sino que además albergará los choques por 32 avos de la Copa Argentina, primero el 11 de febrero entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy y después, el 24 de febrero entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy.

Participaron junto al equipo técnico de la APSD los encargados de las distintas áreas de seguridad, bomberos y liga Salteña de fútbol entre otros.

Relevamiento en el estadio





Asimismo y en paralelo, la vicepresidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD), Claudia Vásquez, junto al director del estadio Martearena, Ramiro Schiavonni, recorrieron las instalaciones del mundialista para realizar un relevamiento con el objetivo de ponerlo en óptimas condiciones durante el primer semestre del año para los próximos eventos en el ámbito deportivo y artístico.

”Tendremos un semestre con muchas actividades y queremos estar a la altura como lo venimos haciendo. Salta es ejemplo siempre de organización y logística en los eventos de alto voltaje”, indicó Vásquez. En este sentido, señaló que mantendrán una reunión con la Secretaría de Obras Públicas para avanzar en la materia.

Por su parte, Schiavonni hizo hincapié en el trabajo que se está desarrollando en el campo de juego para su recuperación y puesta a punto; “estamos ejecutando una planificación para que el campo de juego llegue en óptimas condiciones al inicio de la temporada 2026”, remarcó el directivo.

Cabe destacar que el estadio Martearena fue renovado el pasado año cuando Los Pumas jugaron en Salta.