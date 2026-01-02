Se pone en marcha un nuevo Dakar para los Benavides y otros 17 argentinos: horarios, categorías y el recorrido

Una vez realizadas las verificaciones administrativas y técnicas, 317 vehículos fueron aceptados para participar en la 48ª edición del Dakar, con un total de 564 pilotos y navegantes en representación de 49 nacionalidades. Entre ellos estarán los 19 argentinos y se destacan los dos salteños: Kevin y Luciano Benavides, quienes sumarán un nuevo desafío. En Yanbu, Arabia Saudita, habrá un prólogo de 23 kilómetros de especial y 73 km de enlace).

Los horarios de este sábado 3 serán:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Para el mayor y dos veces ganador del Rally Dakar, será su décimo Dakar y se convertirá en leyenda, aunque esta vez se bajará de las motos para subirse a los autos en categoría challenger (que cuenta con vehículos todoterreno ligeros tipo UTV/Buggy), junto a su copiloto Lisandro Sisterna, a bordo del equipo BBR Motorsport.

Expectativas de los hermanos

Kevin, ganador en la categoría motos en las ediciones de 2021 y 2023, con Honda y KTM -respectivamente-, habló con El Tribuno y dijo que irá paso a paso "día a día, como cuando debuté en el Dakar, en 2016", en una categoría que cuenta con un total de 36 pilotos.

"Siendo realista, entrar en el top 5 sería ya muy bueno y de ahí para adelante por supuesto. Soy competitivo y trataré de dar lo mejor de mí", indicó.

Luciano Benavides continúa en motos y representa a KTM. Esta será su novena participación en el Dakar. Si bien su mejor puesto fue el cuarto en la general de 2025, quiere lograr el podio, aunque su máxima aspiración es ganar el beduino. El salteño ya cuenta con un título Mundial de Rally Raid en 2023 y otro junior en 2019.

La organización indicó que invitaron a 115 motocicletas a tomar la salida en el prólogo de hoy por la mañana (15 en Rally GP, 100 en Rally 2 incluyendo 26 en Original by Motul), así como 72 coches en Ultimate, 7 Sotcks, 37 en Challenger, 41 en SSV y 45 camiones.

Para la sexta edición del Dakar Classic, en tanto, se aceptó la participación de 97 vehículos en la carrera de regularidad, que también se disputa en rutas específicas: 75 coches y 22 camiones, es decir, 214 competidores.

Mission 1000: un total de 7 vehículos participan en el desafío Mission 1000, reservado a vehículos con motores alternativos: 6 motocicletas y 1 camión.

Saudi Next Gen: 5 tripulaciones de SSV han sido seleccionadas para participar en la academia.

En total, el vivac del Dakar lo componen un total de 787 competidores en 421 vehículos inscritos en alguna de las diversas carreras (excluyendo Saudi Next Gen).

Los argentinos

Argentina es uno de los países con mayor presencia en el Rally Dakar y habrá un total de 19 competidores entre pilotos y navegantes. Cada uno de ellos y sus respectivas categorías:

En motos: Luciano Benavides, Leonardo Cola, Juan Santiago Rostan.

Challenger: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, David Zille y Sebastián Cesana, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, Pablo Copetti, Augusto Sanz, Fernando Acosta, Brno Jacomy.

Side by side: Manuel Andújar y Andrés Frini, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi.

1000: Benjamín Pascual y Gastón Mattarucco.