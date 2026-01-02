El Desafío Ruta 40 fue presentado en el calendario oficial del Mundial

En la antesala del inminente comienzo del Rally Dakar en Arabia Saudita se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que estará compuesta por cinco competencias a lo largo del año, incluida el Desafío Ruta 40.

El Dakar (3 al 17 de enero) es la carrera inaugural del W2RC desde 2022 y volverá a ser el punto de largada de la temporada. Después, la caravana se dirigirá a Europa para el bp Ultimate Rally-Raid Portugal (17 al 22 de marzo).

Tras ser parte del W2RC en 2023 y 2024, el Desafío Ruta 40 regresará al Mundial este año. Esta emblemática competencia sudamericana se disputará del 24 al 29 de mayo, con un recorrido que unirá San Juan - San Rafael - San Juan, en lo que será la esperada 13ª edición de la carrera. Ubicada a mitad del calendario como la tercera de cinco pruebas, marcará la transición entre la primera y la segunda mitad de la temporada.

El calendario se completará con el Rallye du Maroc (Del 28 de septiembre al 3 de octubre) y el Abu Dhabi Desert Challenge (22 al 27 de noviembre), cerrando un Mundial que se desarrollará en cuatro continentes y que promete un alto nivel de competitividad.

Las inscripciones para el Desafío Ruta 40 ya se encuentran abiertas y se pueden realizar online: www.desafioruta40.ar/inscripciones. La edición 2026 contará con un recorrido total superior a los 2.700 kilómetros, de los cuales 1.699 kilómetros corresponderán a sectores selectivos. La carrera atravesará escenarios emblemáticos de Argentina como las dunas de El Nihuil, en una edición que promete marcar un nuevo capítulo en la destacada historia de DR40.

El regreso

Tras la ausencia en 2025, cuando la competencia fue reemplazada por South African Safari Rally, el Desafío Ruta 40 vuelve a ser parte del calendario, aunque esta vez la ruta estará lejos de Salta, donde supo conseguir la victoria Luciano Benavides en 2023.

Antes de esa fecha, Argentina no había sido parte del calendario durante cinco años, tras la recordada edición de 2018, cuando el vencedor fue Paulo Gonçalves, excompañero y amigo de Kevin Benavides. El portugués falleció durante la competencia del Dakar 2020.